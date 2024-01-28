Под какими новыми названиями советские автомобили продавались за границей

В Советском Союзе производилось довольно много автомобилей. Многие из них шли на экспорт. За границей, вопреки распространенному, но ошибочному мнению, «произведения советского автопрома» пользовались спросом.
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