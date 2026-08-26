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Аргументы и Факты

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В РФ впервые применили инновационную терапию по лечению болезни Баттена

В РФ впервые применили инновационную терапию по лечению болезни Баттена

Специалисты Российской детской клинической больницы впервые в стране применили уникальную комбинированную методику лечения болезни Баттена путем одновременного введения препарата в структуры головного мозга и стекловидное тело глаза.

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