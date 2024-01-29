Отмена контроля на сухопутной границе между Болгарией, Румынией и Грецией: ответ Европейской комиссии

Европейская комиссия (ЕК) в пятницу отказалась комментировать предложение об отмене контроля на сухопутной границе между Болгарией, Румынией и Грецией, высказанное несколькими политиками из этих трех стран в письме к министру миграции и предоставления убежища Греции Димитрису Каиридису.