Отмена контроля на сухопутной границе между Болгарией, Румынией и Грецией: ответ Европейской комиссии

Европейская комиссия (ЕК) в пятницу отказалась комментировать предложение об отмене контроля на сухопутной границе между Болгарией, Румынией и Грецией, высказанное несколькими политиками из этих трех стран в письме к министру миграции и предоставления убежища Греции Димитрису Каиридису.
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