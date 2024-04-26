Власти Амстердама запретили строительство новых гостиниц

Власти Амстердама ввели ограничения на строительство новых гостиничных комплексов. Целью такого решения является борьба с проблемой избыточного туризма и сохранение уникального облика столицы Нидерландов, — информирует Pravda.
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