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Фицо назвал поддержку Украины стратегической ошибкой Евросоюза

Фицо назвал поддержку Украины стратегической ошибкой Евросоюза

Евросоюз совершает огромную стратегическую ошибку, продолжая поддерживать конфликт на Украине. Об этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в эфире программы «Субботние диалоги».

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