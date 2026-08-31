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Рязанские новости

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В Рязани за неделю травмпункт БСМП принял 653 пациента

За неделю в травмпункт рязанской БСМП обратились 653 пациента.С 24 по 30 августа в Рязани в травмпункте Больницы скорой медицинской помощи оказали помощь 653 пациентам.

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