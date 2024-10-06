Собор Александра Невского. Новосибирск

Собор Александра Невского. Фотография Новосибирска - www.openmainphoto.ru Построенный в неовизантийском стиле собор Александра Невского является памятником императору Александру III, инициатору строительства Транссибирского маршрута.
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