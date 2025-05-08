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Baza: "Россети" не сообщают жителям Подмосковья, когда дадут свет после циклона

Baza: "Россети" не сообщают жителям Подмосковья, когда дадут свет после циклона

Энергетическая компания "Россети" ничего не сообщает жителям Подмосковья о сроках восстановления коммуникаций после циклона с мокрым снегом и ветром, в результате которого без света остались жители более 90 населенных пунктов региона.

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