Baza: "Россети" не сообщают жителям Подмосковья, когда дадут свет после циклона

Энергетическая компания "Россети" ничего не сообщает жителям Подмосковья о сроках восстановления коммуникаций после циклона с мокрым снегом и ветром, в результате которого без света остались жители более 90 населенных пунктов региона.
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