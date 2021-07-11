Минский цугцванг. Владислав Иноземцев о том, как Лукашенко одновременно утомил и Россию, и Запад - «Мнения»

Владислав Иноземцевэкономист, социолог и политический деятель. Директор «Центра исследований постиндустриального общества»Санкции ЕС против Белоруссии должны ударить по секторам, близким к Александру Лукашенко, например по калийной промышленности.
Владислав Иноземцевэкономист, социолог и политический деятель. Директор «Центра исследований постиндустриального общества»Санкции ЕС против Белоруссии должны ударить по секторам, близким к Александру Лукашенко, например по калийной промышленности.
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