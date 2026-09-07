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Регионы России

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В российских приложениях доставки еды выявлено 3585 уязвимостей

В российских приложениях доставки еды выявлено 3585 уязвимостей

В исследовании компании AppSec Solutions с использованием платформы Appsec.Sting изучено 89 самых популярных российских мобильных приложений категории «Доставка еды и продуктов».

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