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Майер сделал хет-трик в матче с «Анахаймом». Он повторил свой рекорд по голам за сезон для швейцарцев – 30

Майер сделал хет-трик в матче с «Анахаймом». Он повторил свой рекорд по голам за сезон для швейцарцев – 30

Тимо Майер сделал хет-трик в матче с «Анахаймом» и достиг отметки 30 голов за сезон. «Шаркс» обыграли «Дакс» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

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