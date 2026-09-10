Пауло Коста: «Я просил UFC отпустить меня, но они сказали, что я должен провести еще один бой»

Полутяжеловес UFC Пауло Коста попросил UFC освободить его от контракта. Промоушен ответил отказом. «Мы уже просили их отпустить меня, но они отказали.
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