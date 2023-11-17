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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бразилия проиграла Колумбии, ведя 1:0 к 75-й минуте. На камбэк давали 24.00

Сборная Колумбии победила Бразилию в квалификации ЧМ-2026. Бразильцы вели со счетом 1:0 до 75-й минуты.

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