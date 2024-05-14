Канны-2024: Мерил Стрип, Ева Грин и Леа Сейду

На Лазурном берегу Франции стартовал 77-й Каннский кинофестиваль, который продлится до 25 мая. В основной конкурсной программе представлено 22 картины, а фильмом открытия стала комедия «Второй акт» Квентина Дюпьё.
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