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Газета.ру

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Еврокомиссар Кубилюс: ЕС должен дать болезненный ответ России на гибридные угрозы

Еврокомиссар Кубилюс: ЕС должен дать болезненный ответ России на гибридные угрозы

Европе нужно подготовить «болезненный ответ» на якобы «гибридные угрозы» со стороны России. С таким заявлением выступил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, сообщает Euronews.

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