В России создали систему высокоточной посадки самолетов и космических ракет без GPS и ГЛОНАСС

Новая система позволяет повысить точность посадки в 4 раза Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали компьютерную программу, позволяющую более чем в четыре раза повысить точность посадки ракет и авиалайнеров без использования сигналов глобальных спутниковых навигационных систем.