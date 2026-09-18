В России создали систему высокоточной посадки самолетов и космических ракет без GPS и ГЛОНАСС

Новая система позволяет повысить точность посадки в 4 раза Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали компьютерную программу, позволяющую более чем в четыре раза повысить точность посадки ракет и авиалайнеров без использования сигналов глобальных спутниковых навигационных систем.
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