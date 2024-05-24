Брака Наташи Королевой и Сергея Глушко спасает врач

Певица Наташа Королева обратилась к специалисту. Недавно Наташа Королева открыла секрет своего успешного брака с Сергеем Глушко — они обращались за помощью к психологу, который помог решить проблемы в отношениях.
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