Расчет самоходной гаубицы "Мста-С" группировки российских войск "Восток" уничтожил опорный пункт военнослужащих ВСУ и украинских националистов в районе промышленных ангаров на севере Урожайного на южнодонецком направлении.
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