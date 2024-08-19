Пропадет с полок с 20 августа: россиян ждет неприятный сюрприз, поэтому закупайтесь впрок этим популярным товаром Ольга ВайленкоВ ближайшие месяцы российские любители чая могут столкнуться с неприятным сюрпризом: согласно прогнозам экспертов, стоимость черного пакетированного чая может вырасти на 7-10% до конца 2024 года.