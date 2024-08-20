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«Это большая победа»: героев проекта «Не один на один» из Забайкалья обеспечили жильём после запросов RT

«Это большая победа»: героев проекта «Не один на один» из Забайкалья обеспечили жильём после запросов RT

Герои проекта «Не один на один» из Забайкальского края — мать-одиночка Юлия Бурдинская и её сын с инвалидностью Артур, более десяти лет ожидавшие решения жилищного вопроса, переехали в благоустроенную двухкомнатную квартиру.

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