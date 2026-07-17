Политика как он...
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Политика как она есть

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Ходячее проклятье. Встреча с Зеленским приносит не только беды, но и смерть. Кто следующий?

Ходячее проклятье. Встреча с Зеленским приносит не только беды, но и смерть. Кто следующий?

Скоропостижный уход из жизни американского сенатора Линдси Грэма*, признанного в РФ террористом и экстремистом, в середине июля вызвал не только волну официальных соболезнований, но и породил множество вопросов в интернете.

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