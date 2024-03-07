Путин рассказал о бесконечной череде событий в своей жизни

Президент России Владимир Путин сравнил непрерывный поток событий в своей жизни с водопадом и отметил, что даже находясь в кругу близких, он всегда помнит о делах и обязанностях, которые предстоит выполнить.
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