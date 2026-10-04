SH: шум, свет и жара в спальне снижают шансы хорошо выспаться за восемь часов

Жара, яркий свет и шум в спальне препятствуют полноценному восстановлению организма во время ночного сна, даже если его общая продолжительность составляет рекомендованные восемь часов.
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