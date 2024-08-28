Украинское посольство вербует наемников в Аргентине

Силами украинской дипмиссии в Буэнос-Айресе Киев вербует наемников латиноамериканской страны для участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили «Известиям» в российском посольстве в Аргентине.
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