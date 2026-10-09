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В отношении Джигана возбудили производство из-за долга по алиментам на детей от Оксаны Самойловой

В отношении Джигана возбудили производство из-за долга по алиментам на детей от Оксаны Самойловой

В отношении Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн), который сейчас находится в израильском рехабе после скандала со стрельбой в Подмосковье, возбудили исполнительное производство из-за долга по алиментам на четверых детей от его бывшей жены Оксаны Самойловой.

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