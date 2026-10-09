В отношении Джигана возбудили производство из-за долга по алиментам на детей от Оксаны Самойловой

В отношении Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн), который сейчас находится в израильском рехабе после скандала со стрельбой в Подмосковье, возбудили исполнительное производство из-за долга по алиментам на четверых детей от его бывшей жены Оксаны Самойловой.