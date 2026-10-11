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Царьград

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В пригороде Владимира после атаки БПЛА загорелся объект, 5 тысяч остались без света

В пригороде Владимира после атаки БПЛА загорелся объект, 5 тысяч остались без света

Возгорание инфраструктурного объекта в пригороде Владимира после атаки беспилотников оставило без электричества около пяти тысяч человек из-за остановки двух подстанций.

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