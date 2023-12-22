Стало известно, когда состоятся перенесенные концерты Shaman в Новосибирске

Shaman приедет в Новосибирск в конце января. Еще можно купить билеты. В группе «SHAMANия» в соцсети «ВКонтакте» появилась новость о назначении новых дат для двух концертов, перенесенных с декабря на январь.
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