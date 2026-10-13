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Amazon готовит сделку на $7 млрд. Американский гигант нацелился на стартап в сфере ИИ

Amazon может совершить крупную покупку на рынке искусственного интеллекта. По данным The Wall Street Journal, американская корпорация ведет переговоры о приобретении стартапа Decart, стоимость которого оценивается в 7 млрд долларов.

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