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Мода и Шоу-бизнес

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«Мы буквально хохотали»: Севиль прокомментировала слухи об уходе Artik из состава дуэта Artik&Asti

«Мы буквально хохотали»: Севиль прокомментировала слухи об уходе Artik из состава дуэта Artik&Asti

Севиль сообщила, что новость об уходе певца Artik из состава дуэта Artik&Asti рассмешила ее. В беседе с журналистами на концерте «Звезды востока» Севиль прокомментировала последние слухи, связанные с не только с личной жизнью, но и творческой.

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