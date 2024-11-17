«Мы буквально хохотали»: Севиль прокомментировала слухи об уходе Artik из состава дуэта Artik&Asti

Севиль сообщила, что новость об уходе певца Artik из состава дуэта Artik&Asti рассмешила ее. В беседе с журналистами на концерте «Звезды востока» Севиль прокомментировала последние слухи, связанные с не только с личной жизнью, но и творческой.