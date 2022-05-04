Журнал «Профиль»

13 606 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Никитина
    Полностью с вами согласна, что это был "бизнес" вышестоящих. Откуда у нас столько стало миллиардеров, что они произво...Эксперты назвали ...
  • Владимир Соловьев
    Россия может "штамповать" полупроводники как сосиски. Но их закупали за границей, это был чей то бизнес в верхних эше...Эксперты назвали ...
  • Одиссей Одиссеев
    Да. Сила в правде. А властям США приходится постоянно обманывать свой народ. Вполне возможно, что пиндосов начинают т...США признали прев...

Недовольство американцев экономикой США достигло самого низкого уровня за последние 10 лет

Недовольство американцев экономикой США достигло самого низкого уровня за последние 10 лет

Большинство опрошенных американцев (66%) уверены, что политика президента Джо Байдена причиняет ущерб экономике страны, а восемь из 10 респондентов считают, что принимаемых его администрацией мер «недостаточно» для борьбы с растущей инфляцией.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх