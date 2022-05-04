Недовольство американцев экономикой США достигло самого низкого уровня за последние 10 лет

Большинство опрошенных американцев (66%) уверены, что политика президента Джо Байдена причиняет ущерб экономике страны, а восемь из 10 респондентов считают, что принимаемых его администрацией мер «недостаточно» для борьбы с растущей инфляцией.
Большинство опрошенных американцев (66%) уверены, что политика президента Джо Байдена причиняет ущерб экономике страны, а восемь из 10 респондентов считают, что принимаемых его администрацией мер «недостаточно» для борьбы с растущей инфляцией.
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