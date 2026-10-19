Time at Mode Method in Crude Oil Futures Crude Oil Futures NYMEX_DL:CL1! timwest I figured I would share this rather optimal signal that set up in Crude Oil this past 7 weeks.
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