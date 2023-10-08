Поставила мужа на ноги после инсульта, а он подал на развод: «Не прощу тебе того, что ты избавилась от ребенка!»— …Сейчас уже больше полугода прошло с инсульта, муж восстановился полностью, речь только чуть замедленная, но это почти незаметно, – рассказывает тридцатичетырехлетняя Лидия.