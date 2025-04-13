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Журнал о бизнесе и инвестициях

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WSJ узнала требования Ирана на переговорах с США в Омане по ядерной сделке

WSJ узнала требования Ирана на переговорах с США в Омане по ядерной сделке

Иран на переговорах с США в Омане добивался смягчения американских санкций, получения доступа к замороженным миллиардам долларов и прекращения давления США на китайских покупателей иранской нефти, рассказали источники The Wall Street Journal.

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