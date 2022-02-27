Замдиректора по стратегическому развитию Академии футбола Крыма: «Ни крымский, ни российский спорт не сломить санкциями»

Санкции, которые вводятся против России из-за начала специальной военной операции на Украине, делают крымских спортсменов ещё сильнее.
Телеканал "КРЫМ 24"79 подписчиков
Популярные статьи
- Армен Мартоян: Европа забыла, «благодаря» кому в Донецке установлена Аллея ангелов
- Советник председателя Общественной палаты Крыма: «Россия – единственная в мире страна, давшая отпор Западу»
- Вынужденное проведение специальной военной операции на Украине вызвало эмоциональную напряженность у людей, - психолог
Свежие комментарии