8 марта пройдет не так как ожидали: праздничный выходной перенесли на лето Ольга БезродняяПраздничное 8 марта в 2025 году будет несколько иным – у него забрали выходной день, поэтому те, кто по привычке планировал длительный отдых, должны будут перестроить свои планы.