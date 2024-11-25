RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 412 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Власти Литвы: грузовой самолёт мог разбиться из-за технической неисправности

Власти Литвы: грузовой самолёт мог разбиться из-за технической неисправности

Глава Национального центра управления кризисными ситуациями (NKVC) Вилмантас Виткаускас заявил телеканалу LRT, что крушение грузового самолёта компании DHL, который разбился около аэропорта Вильнюса, связано с «техническими вопросами».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх