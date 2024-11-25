Власти Литвы: грузовой самолёт мог разбиться из-за технической неисправности

Глава Национального центра управления кризисными ситуациями (NKVC) Вилмантас Виткаускас заявил телеканалу LRT, что крушение грузового самолёта компании DHL, который разбился около аэропорта Вильнюса, связано с «техническими вопросами».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии