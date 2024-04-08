Роковой день весны: что категорически нельзя делать в полное солнечное затмение 8 апреля 2024

Стремительно наступающий апрель несет представителям зодиакального круга множество испытаний. В первые же две недели месяца на небосводе сойдутся ретроградный Меркурий (с 1 по 25 апреля), новолуние в Овне и солнечное затмение 8 апреля 2024-го.