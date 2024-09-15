Мараховский: "Молдову превращают в инкубатор дешёвой рабочей силы" 

Молдова может превратиться в перспективе в фабрику или инкубатор по производству дешёвой рабочей силы, поскольку в стране закрывают учебные заведения, и государство своими же руками отдаёт свою молодёжь, будущие высококвалифицированные кадры другим государствам.
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