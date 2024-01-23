15 самых болезненных ощущений, которые могут испытать люди

Боль, хоть и неприятна, выполняет очень важную функцию: она сигнализирует о физической проблеме.• Детские травмы и травмы в раннем возрасте могут увеличить риск хронической боли в более позднем возрасте на 45%.
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