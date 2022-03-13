Паолини после победы над Соболенко: «Как однажды сказал Бруксби, теннис – это не просто сильно бить по мячу, это совсем другое»

Жасмин Паолини прокомментировала первую в карьере победу над топ-10 – Ариной Соболенко. Итальянка во втором круге турнира в Индиан-Уэллс победила со счетом 2:6, 6:3, 6:3.

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