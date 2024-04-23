Ослабление рубля, которое наблюдается в последнее время в РФ, является поводом для роста цен. Какие продукты могут вскоре подорожать, рассказал экономист и аналитик Александр Разуваев в беседе с News.
Аналитик Разуваев предупредил о росте цен на яйца в преддверии Пасхи
Комментарии
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Александр
Мы, Россияне стремительно деградируем, если такие АНАЛитики и другие "эксперты" будут озвучивать аксиомы. Можно докатиться до стирки в стиральных машинах домашних животных, если в инструкции ничего об этом не написано. И вообще Я Великий аналитик и эксперт. Предупреждаю. К летнему сезону подорожают турпутевки, к уборочной - бензин, к зимнему сезону - шубы. В России в этом году подорожает.. та-тамм.. ВСЁ.
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