Аналитик Разуваев предупредил о росте цен на яйца в преддверии Пасхи

Александр

Мы, Россияне стремительно деградируем, если такие АНАЛитики и другие "эксперты" будут озвучивать аксиомы. Можно докатиться до стирки в стиральных машинах домашних животных, если в инструкции ничего об этом не написано. И вообще Я Великий аналитик и эксперт. Предупреждаю. К летнему сезону подорожают турпутевки, к уборочной - бензин, к зимнему сезону - шубы. В России в этом году подорожает.. та-тамм.. ВСЁ.