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Царьград

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"Много любителей покопаться в личном: Влад Лисовец сделал первое видеообращение после известия о болезни

"Много любителей покопаться в личном: Влад Лисовец сделал первое видеообращение после известия о болезни

52-летний стилист и телеведущий Влад Лисовец впервые вышел на связь с поклонниками после сообщений о его онкологической болезни.

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