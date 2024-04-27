Bloomberg: Apple ведет переговоры с OpenAI и Google для внедрения ИИ в iPhone

Apple активно ведет переговоры с ведущими компаниями в области искусственного интеллекта в лице OpenAI и Google с целью интеграции технологий искусственного интеллекта в свою предстоящую операционную систему iOS 18.
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