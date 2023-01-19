6 ноября 2021525 читать Привет! В эфире Даша и сегодня я хочу показать вам, как я собрала и раскрасила эту малышку - новинку от компании Звезда этого месяца.
Популярные статьи
- Представленное устройство предназначено для защиты башни сверху
- "Охотник за планетами" обнаружил вторую экзопланету размером с Землю и эти оба мира вращаются вокруг одной и той же звезды
- Попытки заклеймить его «ряженым» ветераном провалились: военный архив хранит наградные документы на бойца Подгурского
Свежие комментарии