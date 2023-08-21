В Киевской области Украины после детонации боевой части ракеты погибли четыре сотрудника экспертно-криминалистического центра (НИЭКЦ) МВД.
Под Киевом пилившие болгаркой ракету эксперты МВД погибли при взрыве
Комментарии
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ВК
Валерий Кувичко
Это показатель ! ОНИ по моему и живут по принципу , авось пронесёт... Или , Только не мене ... Везде и во всём... Мозгов совсем нет . Всё на опыты ... Новохохляцких дебилов ещё
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1 час.
Samarium
А вы видели хохлов-" хеспертов" и не дебилов ??
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1 час.
Гурбангулы
Ну это министр МВД хохляцкий так интерпретировал. Свидетелей нет, что произошло на самом деле нам никто не расскажет. Например, наличие модуля необезвреживаемости в ракете. Устройство несложное и недорогое, но позволяет надолго сохранять секреты технологии. Например модуль самоликвидации при захвате дружественной цели.
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23 мин.
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