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Под Киевом пилившие болгаркой ракету эксперты МВД погибли при взрыве

Под Киевом пилившие болгаркой ракету эксперты МВД погибли при взрыве

В Киевской области Украины после детонации боевой части ракеты погибли четыре сотрудника экспертно-криминалистического центра (НИЭКЦ) МВД.

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Комментарии
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ВК
Валерий Кувичко
Это показатель ! ОНИ по моему и живут по принципу , авось пронесёт... Или ,  Только не мене ... Везде и во всём... Мозгов совсем нет . Всё на опыты ... Новохохляцких дебилов ещё
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1 час.
Samarium
А вы видели хохлов-&quot; хеспертов&quot; и  не дебилов ??
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1 час.
Гурбангулы
Ну это министр МВД хохляцкий так интерпретировал. Свидетелей нет, что произошло на самом деле нам никто не расскажет. Например, наличие модуля необезвреживаемости в ракете. Устройство несложное и недорогое, но позволяет надолго сохранять секреты технологии. Например модуль самоликвидации при захвате дружественной цели.
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23 мин.

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