Под Киевом пилившие болгаркой ракету эксперты МВД погибли при взрыве

ВК Валерий Кувичко Это показатель ! ОНИ по моему и живут по принципу , авось пронесёт... Или , Только не мене ... Везде и во всём... Мозгов совсем нет . Всё на опыты ... Новохохляцких дебилов ещё

Samarium А вы видели хохлов-" хеспертов" и не дебилов ??