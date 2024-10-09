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Врач Малиновская рассказала, кому из детей нельзя делать прививку от гриппа

Врач Малиновская рассказала, кому из детей нельзя делать прививку от гриппа

Среда, 9 октября. «Крым 24».С наступлением осени традиционно начинается сезон гриппа и простуд. В этот период родителям рекомендуется сделать своим детям прививку, чтобы обезопасить их от серьёзных осложнений после вируса.

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