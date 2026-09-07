"Безопасный счёт", "вам грозит" и "это срочно": какие фразы выдают мошенников

Телефонные мошенники редко начинают разговор с прямого требования перевести деньги. Сначала они стараются вызвать тревогу, представляются сотрудниками банка, полиции или спецслужб, а затем подталкивают человека к быстрому решению.
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