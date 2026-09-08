Полузащитник и капитан «Реала» Федерико Вальверде признан лучшим игроком матча с «Интером» (2:1) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.
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