Телеведущая Опра Уинфри извинилась за пропаганду диет

Американская телеведущая Опра Уинфри извинилась за многолетнюю пропаганду диет. Звезду, выступившую в спецвыпуске передачи WeightWatchers одноименной компании, занимающейся снижением веса, цитирует Page Six.
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