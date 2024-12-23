Деньги нашлись: стало известно, в каком году планируется запустить «Северный поток – 2»

Пока идут разбирательства по банкротству оператора «Северного потока – 2» или сохранения проекта с выплатой долгов, сама компания планирует, что уже в скором будущем газопровод можно восстановить и начать поставки.
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